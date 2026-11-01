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Asiakastieto Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Asiakastieto Group Plc
15.40 EUR 0.48 EUR 3.22 %
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Asiakastieto Group gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent auf 38,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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