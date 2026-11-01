Asiakastieto Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Asiakastieto Group gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent auf 38,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Asiakastieto Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Asiakastieto Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen