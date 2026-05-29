Asian Pac hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

27.08.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asian Pac im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 78,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Asian Pac lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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