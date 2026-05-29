Asian Pac hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Asian Pac lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asian Pac im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 78,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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