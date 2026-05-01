Asian Pac informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asian Pac ließ sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asian Pac die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asian Pac ein EPS von 0,070 MYR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,78 Prozent auf 80,0 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Asian Pac 115,6 Millionen MYR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,070 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 MYR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 350,94 Millionen MYR gegenüber 348,28 Millionen MYR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net