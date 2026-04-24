DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 ±0,0%Nas24.837 +1,6%Bitcoin66.374 -1,3%Euro1,1720 +0,1%Öl107,3 +1,4%Gold4.709 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Microsoft 870747 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Geely A0CACX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen überwiegend in Grün - Nikkei mit Rekord -- DAX etwas höher erwartet -- E.ON offenbar kurz vor Übernahme von Ovo Energy -- Allianz, Nordex, Tesla, VW, UniCredit im Fokus
Top News
Ausblick: Airbus SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Airbus SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: United Parcel Service präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: United Parcel Service präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Asiatische Aktienmärkte

Börsen in Fernost durch Technologierally im Aufwind: Indizes erklimmen Rekordstände - Nikkei über 60.000-Punkte-Marke

27.04.26 07:33 Uhr
Rekordjagd in Fernost: Technologieaktien katapultieren Indizes nach oben - Nikkei überspringt 60.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Die Mehrzahl der asiatischen Aktienmärkte ziehen am Montag im späten Geschäft an - in Japan und Südkorea erklimmen die Indizes Rekordstände.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nomura Holdings Inc.
6,53 EUR -0,46 EUR -6,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
219.500,00 KRW -5.000,00 KRW -2,23%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
1.222.000,00 KRW -3.000,00 KRW -0,24%
Charts|News|Analysen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
349,50 EUR 4,50 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Börsen folgen damit der Wall Street vom Wochenschluss, wo vor allem Technologietitel im Fahrwasser von mit Begeisterung aufgenommenen Geschäftszahlen von Intel stark zugelegt hatten. Mit Blick auf den Irankrieg herrsche das Prinzip Hoffnung, heißt es mit Blick auf Berichte, wonach der Iran den USA einen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus unterbreitet haben soll. Die Ölpreise kommen von den Tageshochs zurück, gleichwohl steigen sei, denn trotz der Berichte sind die Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien USA und Iran ins Stocken geraten - die Straße von Hormus bleibt weitgehend geschlossen.

"Die gute Nachricht für Asien ist, dass der KI-Ausbau weltweit sehr stark bleibt und sich zu beschleunigen scheint", sagt MUFG-Analyst Michael Wan auch mit Blick auf die Technologierally an den US-Börsen. In Asien steht eine lebhafte Woche mit vielen Geschäftsberichten an, so dass sich der Fokus vermehrt auf die Geschäftsausweise der Unternehmen richtet. Dabei spielt das Thema KI eine zentrale Rolle.

Der japanische Nikkei-225 kletterte in der Spitze um über zwei Prozent auf 60.903,95 Punkte und erreichte ein Rekordhoch - getrieben von Technologiewerten.

Das Augenmerk der Anleger richtet sich auf die Bank of Japan, die am Dienstag ihre zweitägige Sitzung mit einer Zinsentscheidung und einem vierteljährlichen Ausblick abschließen wird. Nomura Holdings stürzen nach mit Enttäuschen aufgenommenen Geschäftszahlen um 5,3 Prozent ab.

Auch der südkoreanische KOSPI springt auf Allzeithoch und legt um 2,7 Prozent zu. Im Technologiesektor steigen die Schwergewichte SK hynix um 7,5 Prozent auf Rekordstand, während Samsung Electronics um 2,3 Prozent anziehen. In China hinken die Indizes hinterher, der Shanghai-Composite gewinnt 0,2 Prozent, der HSI in Hongkong ebenfalls 0,2 Prozent. In Taiwan klettern Taiwan Semiconductor Manufacturing um 6,2 Prozent und markieren ebenfalls ein Allzeithoch. In Sydney zeigt sich der S&P/ASX-200 knapp behauptet, hier spielen Technologietitel kaum eine Rolle.

DJG/flf/thl

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: WIANGYA / Shutterstock.com, Servais Mont/Getty Images

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen