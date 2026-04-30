Nikkei im Aufwind: Japan-Börse erholt sich dank US-Rekordfahrt
Der japanische Aktienmarkt hat sich am Freitag dank sehr positiver Vorgaben der US-Börsen etwas von seinen klaren Vortagesverlusten erholt.
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Dabei überkompensierten starke Technologiewerte einige Schwächen im Automobil- und Finanzsektor. Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 59.513,12 Punkten.
Positive Impulse lieferte die Rally an den US-Aktienmärkten am Donnerstag. Der technologielastige NASDAQ 100 schwang sich - angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und QUALCOMM - zu einem Rekordhoch auf und gewann letztlich 1,0 Prozent. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit plus 1,6 Prozent noch stärker nach oben.
Viele weitere asiatische Aktienbörsen blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, so etwa in China, Hongkong und Südkorea.
/edh/men
TOKIO (dpa-AFX)
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