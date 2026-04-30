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Asien-Marktbericht

Nikkei im Aufwind: Japan-Börse erholt sich dank US-Rekordfahrt

01.05.26 09:40 Uhr
Nikkei 225 schließt fester: Starker Tech-Sektor bügelt Schwächen bei Banken aus | finanzen.net

Der japanische Aktienmarkt hat sich am Freitag dank sehr positiver Vorgaben der US-Börsen etwas von seinen klaren Vortagesverlusten erholt.

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Nikkei 225
59.513,1 PKT 228,2 PKT 0,38%
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Dabei überkompensierten starke Technologiewerte einige Schwächen im Automobil- und Finanzsektor. Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 59.513,12 Punkten.

Positive Impulse lieferte die Rally an den US-Aktienmärkten am Donnerstag. Der technologielastige NASDAQ 100 schwang sich - angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und QUALCOMM - zu einem Rekordhoch auf und gewann letztlich 1,0 Prozent. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit plus 1,6 Prozent noch stärker nach oben.

Viele weitere asiatische Aktienbörsen blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, so etwa in China, Hongkong und Südkorea.

/edh/men

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: 22 TREE HOUSE / Shutterstock.com

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