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Heute im FokusAsiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm
IEA: Freigabe strategischer Ölreserven hat begonnen. BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg. Lufthansa-Aktie: Wieder planmäßiger Flugbetrieb nach Streik. Bundesrat will offenbar verschärfte UBS-Eigenmittelverordnung im April vorlegen. TotalEnergies-Aktie: Produktion in Katar und im Irak eingestellt.
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