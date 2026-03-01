Die asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm IEA: Freigabe strategischer Ölreserven hat begonnen. BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg. Lufthansa-Aktie: Wieder planmäßiger Flugbetrieb nach Streik. Bundesrat will offenbar verschärfte UBS-Eigenmittelverordnung im April vorlegen. TotalEnergies-Aktie: Produktion in Katar und im Irak eingestellt.

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