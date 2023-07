Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit Abgaben. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch stärker. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die Wall Street notierte zur Mitte der Woche in der Gewinnzone.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel