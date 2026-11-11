Aktien von SK hynix, TSMC & Co. legen zu, China schwächelt: Wo Asiens Techwerte stehen

Asiens Techwerte gespalten

11.11.26 09:07 Uhr

Chipwerte in Seoul, Taipeh und Tokio ziehen an, Chinas Techwerte geben nach: Wie belastbar ist die Erholung, wenn Zinssorgen und Politik bremsen?

• Während Taiwan Semiconductor Manufacturing stark wächst, verzögern US-Genehmigungen für SK hynix die Expansion in China, was die Unsicherheit in der Branche erhöht und das Potenzial für eine Trendwende bei chinesischen Technologiewerten vom Treffen zwischen Trump und Xi im November abhängt.

• Die US-Inflationsdaten und Zinserwartungen beeinflussen die Märkte, wobei US-Technologieunternehmen trotz hoher Inflation und Zinsspekulationen profitieren, während chinesische Firmen durch Unsicherheiten bei Genehmigungen und geopolitischer Spannung belastet werden.

• Asiatische Chipwerte, insbesondere in Südkorea, Taiwan und Japan, profitieren von positiven KI-Zahlen aus den USA, während chinesische Technologiewerte aufgrund von Handelspolitik und Zinssorgen unter Druck stehen.

KI-Zahlen aus den USA geben Asiens Chipwerten Rückenwind

Zinssorgen und Handelspolitik bremsen vor allem China

Exportlizenzen für Dalian bleiben für SK hynix offen

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In Südkorea, Taiwan und Japan legten Chipaktien zur Wochenmitte deutlich zu, während chinesische Technologiewerte nachgeben. Getragen wird die Bewegung von KI-Hoffnungen, doch Inflation und Zinssorgen bremsen vor allem dort, wo zusätzlich die Handelspolitik belastet.

Halbleiterwerte in Südkorea, Japan und Taiwan führen die Gewinnerlisten an

In Südkorea drehte der KOSPI am Mittwoch nach anfänglichen Abgaben ins Plus, Halbleiterwerte führten laut Dow Jones die Gewinnerliste an. SK hynix gewann 5,36 Prozent auf 1.277.000 Südkoreanische Won, Samsung Electronics 3,57 Prozent auf 206.000 Südkoreanische Won. Damit dominierten Chipwerte das Bild in Seoul. LG Innotek rückte um 5,4 Prozent auf 293.000 Südkoreanische Won vor, und in Taiwan legte Taiwan Semiconductor Manufacturing um 4,81 Prozent auf 2.395 Neue Taiwan-Dollar zu. Auch der Taiex stieg.

In Japan legte der Nikkei 225 zu. Im Technologiebereich zogen TDK um 4,81 Prozent auf 2.366 Yen und Kioxia um 5,55 Prozent auf 9.571 Yen an. Die Gewinne verteilten sich damit auf drei Märkte und auf Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern.

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KI-Zahlen treiben die Erholung, Zinsen und Politik bremsen

Als Treiber nennt Dow Jones starke Geschäftszahlen und einen angehobenen Umsatzausblick von CoreWeave, die KI-Werte in Asien befeuerten. Die höher als erwartet ausgefallene US-Inflation trat dadurch in den Hintergrund. Laut US-Arbeitsministerium vom Dienstag stiegen die Verbraucherpreise im Oktober 2026 um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent. Kapitalintensive Technologieunternehmen dürften unter höheren Zinsen leiden. Laut Dow Jones gilt an den Märkten eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte auch ohne diese Daten als ausgemachte Sache.

Chinesische Technologiewerte unter Druck

Anders sieht es in China aus: Hang Seng und Shanghai Composite gaben nach, Letzterer konnte im Verlauf jedoch ins Plus drehen. Die Aktien von NetEase verloren letztlich 2,77 Prozent auf 94,60 Hongkong-Dollar und Meituan 3,71 Prozent auf 72,70 Hongkong-Dollar. Chinesische Technologiewerte, zuvor von Stützungsmaßnahmen Pekings getragen, litten laut Dow Jones unter den hohen US-Inflationsdaten und Zinserhöhungsspekulationen. Hinzu kommt Unsicherheit über die US-chinesische Technologiepolitik vor dem Gipfeltreffen von Donald Trump und Xi Jinping. Die Erholung ist damit selektiv: Wo KI-Geschäft und Zahlen den Ton angeben, steigen die Kurse, wo Politik und Zinsen dominieren, bleibt der Druck. Sie lässt sich nicht als einheitliche Regionalbewegung lesen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wächst, SK hynix wartet auf US-Lizenzen

Am Dienstag meldete Taiwan Semiconductor Manufacturing für Oktober 2026 einen Umsatz von rund 586,89 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 14,7 Prozent mehr als im September 2026 und 59,7 Prozent mehr als im Oktober 2025. Bei SK hynix bremst dagegen die Politik: Laut Reuters halten die US-Behörden die Genehmigung für US-Chipausrüstung zurück, die der Konzern für den Ausbau der Produktion in China braucht, was die Pläne für neue Speicherchip-Werke in New York erschwert.

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Dem Bericht zufolge ist die Genehmigung für Dalian zentral, weil SK hynix mit höherer Produktion dort den geplanten US-Ausbau mitfinanzieren will. Die Tochter Solidigm plant in Marcy zwei NAND-Werke mit rund 45 Milliarden US-Dollar Investition. Leland Miller, Mitglied der US-China Economic and Security Review Commission, sagte Reuters, letztlich werde nichts davon ohne grünes Licht des Weißen Hauses vorangehen. Daran zeigt sich die Spreizung in der Branche: Während Taiwan Semiconductor Manufacturing operativ liefert, hängen bei SK hynix Wachstumspläne von Genehmigungen in Washington ab. Die Kursgewinne vom Mittwoch sagen über diese Hürde nichts aus.

Für Anleger rückt nun das Gipfeltreffen von Trump und Xi am 18. und 19. November 2026 in den Fokus. Dort dürfte sich zeigen, ob die Technologiepolitik Spielraum für Genehmigungen wie die für Dalian lässt und ob chinesische Technologiewerte wieder Halt finden.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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