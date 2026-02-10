Asker Healthcare Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asker Healthcare Group Registered hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,613 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4,69 Milliarden SEK belaufen hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,25 SEK beziffert, während im Vorjahr 0,940 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 16,79 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Asker Healthcare Group Registered 15,03 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,25 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 16,85 Milliarden SEK taxiert.

