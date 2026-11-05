Asker Healthcare Group Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Asker Healthcare Group Registered äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4,76 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 15,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,620 SEK sowie einen Umsatz von 4,73 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion Finanzen.net