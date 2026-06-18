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ASKUL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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ASKUL Corp
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ASKUL stellte am 03.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 90,47 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 31,33 JPY je Aktie erzielt worden.

ASKUL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 245,410 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 95,45 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 400,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 16,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 481,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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