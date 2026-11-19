ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Personalie/Generalversammlung

ASMALLWORLD AG: Verwaltungsratspräsident Michael Manz tritt aus dem Verwaltungsrat zurück – ausserordentliche Generalversammlung am 11. Januar 2027



19.11.2026 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 19. November 2026 – Michael Manz hat den Verwaltungsrat der ASMALLWORLD AG (SIX: ASWN) darüber informiert, dass er aus persönlichen Gründen mit Wirkung per 19. November 2026 von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident sowie als Mitglied des Verwaltungsrats zurücktritt.

Philipp Büchs bleibt Mitglied des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, auf den 11. Januar 2027 eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, um weitere Mitglieder des Verwaltungsrats, das Verwaltungsratspräsidium sowie zusätzliche Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen. Die Einladung wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.





DIE ASMALLWORLD-GRUPPE

Im Zentrum steht die private Mitgliedergemeinschaft ASMALLWORLD. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Luxusreiseplattform für anspruchsvolle Reisende und Branchenpartner. Im Kern ist ASMALLWORLD ein vertrauenswürdiges Netzwerk für moderne Luxusreisende, das Raum bietet, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und zahlreiche kuratierte Reiseprivilegien zu geniessen.

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Weitere Unternehmen im ASMALLWORLD-Reiseökosystem sind:

ASMALLWORLD Collection, eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform mit Fokus auf die renommiertesten Hotels der Welt. Sie bietet die einzigartige «ASMALLWORLD VIP Rate», mit der Kunden ohne Aufpreis exklusive Reisevorteile geniessen können.

ASMALLWORLD Bespoke Travel ist eine High-End-Reiseagentur für personalisierte Reiseplanung. Sie fungiert als B2B-Partner für unabhängige Reiseberater und bietet ihren Mitgliedern gleichzeitig direkte B2C-Reiseerlebnisse.

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ASMALLWORLD DISCOVERY, Teil der Global Hotel Alliance gemeinsam mit 50 führenden Hotelmarken, unterstützt unabhängige Hotels beim Zugang zum Treuenetzwerk GHA DISCOVERY.

First Class & More, ein abonnementbasierter Luxusreiseservice, mit dem Mitglieder Luxusreisen zu Insiderpreisen geniessen können.

ASMALLWORLD Concierge, ein massgeschneiderter Lifestyle- und Reiseconcierge-Service, der anspruchsvollen Mitgliedern individuelle Unterstützung, kuratierte Erlebnisse und nahtlose Organisation bietet.

The World’s Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, bietet seinen Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nightlife-Locations weltweit.

Jetbeds, eine führende Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und persönlichen Service bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter:

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