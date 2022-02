ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

ASMALLWORLD sichert sich Investment-Advisor-Mandat für das Immobilienportfolio der FIRE Group Zürich, 22.02.2022 - ASMALLWORLD hat mit der FIRE Group Ltd., einer in Dubai ansässigen Immobilien-Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Hospitality-Projekte, einen langfristigen Vertrag unterzeichnet, welcher ASMALLWORLD ein exklusives Investment-Advisor-Mandat für ihr Projektportfolio erteilt. In den kommenden 12 Monaten wird die FIRE Group voraussichtlich bis zu EUR 75 Mio. in hochwertige Hotelprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Europa investieren. ASMALLWORLD wird dabei exklusiv alle Investitionen für die FIRE Group sourcen, bewerten und verwalten und kann damit seine Expertise im Hospitality-Bereich weiter ausbauen. Die ASW Hospitality AG, eine Tochtergesellschaft der ASMALLWORLD AG, hat mit der in Dubai ansässigen Immobilien-Investmentgesellschaft FIRE Group Ltd. eine Vereinbarung unterzeichnet, welche ASMALLWORLD ein exklusives Mandat als Investment Advisor für das auf Hospitality-Projekte spezialisierte Immobilienportfolio der FIRE Group erteilt. Das Unternehmen wird FIRE beim Sourcing, dem Management und der Veräusserung aller zukünftigen Investitionen unterstützen. ASMALLWORLD plant, diese Projekte über sein ausgedehntes Netzwerk in der Hospitality-Branche zu sourcen, welches sie durch das Management Privatinsel North Island auf den Seychellen, der Entwicklung von MedHills in Bra, Kroatien, und zuletzt durch die Zusammenarbeit mit den Ritz-Carlton Residences in Dubai aufgebaut hat. FIRE Group plant, in den nächsten 12 Monaten bis zu 75 Mio. EUR in Immobilienprojekte zu investieren Die FIRE Group plant, in den nächsten 12 Monaten bis zu EUR 75 Mio. in erstklassige Immobilienprojekte im Hospitality-Bereich zu investieren. Dabei liegt der geografische Schwerpunkt auf den Vereinigten Arabischen Emiraten und Europa. Wenn diese erste Investmenttranche vollständig investiert ist, plant FIRE, weitere Mittel bis zu einer Gesamtsumme von EUR 500 Mio. für sein Immobilienportfolio bereitzustellen. "Die Investitionsstrategie, auf die wir uns mit FIRE geeinigt haben, konzentriert sich auf Hospitality-Projekte mit einem starken Brand, gemischter Nutzung und einem geografischen Fokus auf die Vereinigten Arabischen Emirate und Europa", kommentiert ASMALLWORLD Verwaltungsratspräsident und Hospitality-Experte Michael Manz. "Unser Ziel ist es, Projekte zu identifizieren, die einen idealen Mix aus Hotels, Wohnungen und Einkaufsmöglichkeiten bieten. Mit dieser Strategie kann FIRE durch den Verkauf von Wohnungen kurzfristig eine hohe Rendite erzielen, während die Hotels als längerfristige Investition erhalten bleiben", erklärt Michael Manz. ASMALLWORLD deckt alle wesentlichen Wertschöpfungsschritte für FIRE ab Das Investment-Advisor-Mandat bei FIRE gibt ASMALLWORLD die Möglichkeit, Projektberatungsleistungen vom Anfang bis zum Ende eines Projekts anzubieten und so an mehreren Stellen der Wertschöpfungskette Erträge für sich zu generieren. In einem ersten Schritt wird ASMALLWORLD relevante Projekte entsprechend der vereinbarten Investitionsstrategie ausfindig machen. Sobald das FIRE-Investitionskomitee einem Projekt zugestimmt hat, übernimmt ASMALLWORLD die Leitung und Orchestrierung des gesamten Akquisitionsprozesses. Nach erfolgreicher Akquisition wird ASMALLWORLD im Auftrag von FIRE als Asset Manager des Projekts auftreten und alle notwendigen Entscheidungen treffen, welche während der Eigentumsphase nötig sind, einschliesslich der Überwachung des Planungsprozesses, des Baus und der Koordination des Verkaufs. Sobald ein Projekt ausgereift ist und das FIRE-Investitionskomitee eine Entscheidung zur Veräusserung seiner Position getroffen hat, wird ASMALLWORLD als exklusiver Berater für die Verkaufsseite eingesetzt werden und die Verkaufsbemühungen bis zum Abschluss der Transaktion leiten. Die Partnerschaft mit FIRE bietet ASMALLWORLD ein erhebliches Ertragspotenzial Dadurch, dass ASMALLWORLD entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Projekts tätig sein wird, kann das Unternehmen an mehreren Stellen Erträge für sich generieren. Darunter sind die Transaktionsgebühr bei einer Akquisition, eine Beratungsgebühr während der Eigentumsphase und eine Transaktionsgebühr im Falle einer Veräusserung. ASMALLWORLD erhält zudem auch eine Gewinnbeteiligung von 10% für jedes erfolgreiche Investment, damit die Interessen der beiden Firmen gleichgeschaltet sind. Alle Erlöse aus den Immobilienprojekten werden von FIRE auch wieder reinvestiert werden, so dass ASMALLWORLD die Möglichkeit hat, seine Dienstleistungen über die nächsten Jahre mehrfach zu erbringen. Beide Parteien sind dem langfristigen Erfolg von FIRE verpflichtet, und das Exklusivmandat von ASMALLWORLD wird bis 2040 bestehen bleiben. Das genaue Ertragspotenzial für ASMALLWORLD wird von der Grösse des FIRE-Immobilienportfolios sowie von der Art und Dauer der Projekte bestimmt werden. Das Unternehmen schätzt jedoch, dass die Einnahmen aus der Partnerschaft im Laufe der nächsten zehn Jahre mehr als 10 Millionen Franken betragen werden. "Wir werden FIRE bei der Identifikation von qualitativ hochwertigen Projekten unterstützen, ihre Interessen während der Eigentumsphase vertreten und am Ende der Investitionsperiode den Verkaufsprozess für FIRE leiten", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. "Wir führen bereits eine Due-Diligence-Prüfung für zwei erste Projekte durch und hoffen, bald die erste Investition von FIRE bekannt geben zu können." Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

