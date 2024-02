ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken ASML NV am Vormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ASML NV. Der ASML NV-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 819,00 EUR.

Die ASML NV-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 819,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ASML NV-Aktie bisher bei 819,00 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 825,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.391 ASML NV-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2024 markierte das Papier bei 828,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 535,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ASML NV-Aktie 34,68 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 857,50 EUR für die ASML NV-Aktie aus.

Am 24.01.2024 lud ASML NV zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.237,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.430,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte ASML NV am 17.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2025 erwartet.

In der ASML NV-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

