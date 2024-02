ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Mittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ASML NV. Die ASML NV-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 874,10 EUR abwärts.

Das Papier von ASML NV gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 874,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die ASML NV-Aktie bis auf 870,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 879,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.898 ASML NV-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 884,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 535,00 EUR ab. Abschläge von 38,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,85 EUR. Im Vorjahr hatte ASML NV 6,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 857,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte ASML NV am 24.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,21 EUR gegenüber 4,60 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASML NV in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.237,00 EUR im Vergleich zu 6.430,00 EUR im Vorjahresquartal.

ASML NV wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 17.04.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 16.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,87 EUR je ASML NV-Aktie.

