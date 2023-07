ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ASML NV. Das Papier von ASML NV legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 656,90 EUR.

Das Papier von ASML NV legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 656,90 EUR. Bei 659,00 EUR erreichte die ASML NV-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 654,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 620 ASML NV-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 698,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Gewinne von 6,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 376,00 EUR ab. Derzeit notiert die ASML NV-Aktie damit 74,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 751,82 EUR für die ASML NV-Aktie aus.

ASML NV ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,96 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 1,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 90,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.746,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.534,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2023 veröffentlicht. Am 17.07.2024 wird ASML NV schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ASML NV im Jahr 2023 18,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

