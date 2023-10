ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Mittwochmittag leichter

ASML NV im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ASML NV. Die ASML NV-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 564,80 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von ASML NV nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 1,8 Prozent auf 564,80 EUR. Die ASML NV-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 544,60 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 552,10 EUR. Bisher wurden heute 11.132 ASML NV-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 698,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 400,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ASML NV-Aktie damit 41,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der ASML NV-Aktie wird bei 750,91 EUR angegeben.

ASML NV gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASML NV 3,54 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6.902,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.431,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 22.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je ASML NV-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 19,40 EUR fest.

