ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Um 12:02 Uhr ging es für die ASML NV-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 571,70 EUR. Im Tief verlor die ASML NV-Aktie bis auf 560,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 580,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.384 ASML NV-Aktien.

Bei 639,00 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ASML NV-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 376,00 EUR ab. Mit Abgaben von 52,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 675,45 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte ASML NV am 25.01.2023. Das EPS wurde auf 4,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.430,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ASML NV einen Umsatz von 4.986,00 EUR eingefahren.

Am 19.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von ASML NV veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Experten taxieren den ASML NV-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,59 EUR je Aktie.

