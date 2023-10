ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV reagiert am Nachmittag positiv

ASML NV im Fokus

Die Aktie von ASML NV gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die ASML NV-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 565,40 EUR.

Um 16:04 Uhr wies die ASML NV-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 565,40 EUR nach oben. Die ASML NV-Aktie legte bis auf 578,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 549,00 EUR. Zuletzt wechselten 6.468 ASML NV-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (698,10 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,47 Prozent könnte die ASML NV-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 419,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2022). Mit Abgaben von 25,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ASML NV-Aktie bei 747,73 EUR.

ASML NV ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASML NV ein EPS von 3,54 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.673,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.431,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte ASML NV Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können ASML NV-Anleger Experten zufolge am 22.01.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem ASML NV-Gewinn in Höhe von 19,43 EUR je Aktie aus.

