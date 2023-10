ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV verteuert sich am Donnerstagvormittag

So bewegt sich ASML NV

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ASML NV. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 576,00 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die ASML NV-Papiere um 09:22 Uhr 4,2 Prozent. Die ASML NV-Aktie zog in der Spitze bis auf 576,30 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 549,00 EUR. Von der ASML NV-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.706 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 698,10 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 419,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 750,91 EUR.

Am 18.10.2023 hat ASML NV die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 3,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.673,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.431,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte ASML NV Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 22.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 19,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ASML NV-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag in der Verlustzone

ASML-Aktie unter Druck: ASML brechen die Aufträge weg

Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start zurück