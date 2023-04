ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der BTE-Sitzung 0,8 Prozent auf 569,50 EUR zu. Der Kurs der ASML NV-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 582,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 579,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ASML NV-Aktien beläuft sich auf 6.062 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 638,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,82 Prozent könnte die ASML NV-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 376,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,31 Prozent würde die ASML NV-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der ASML NV-Aktie wird bei 710,45 EUR angegeben.

ASML NV veröffentlichte am 19.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.746,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.986,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

ASML NV wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

