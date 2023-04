ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:21 Uhr stieg die ASML NV-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 574,00 EUR. Der Kurs der ASML NV-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 581,30 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 571,40 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.433 ASML NV-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 639,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ASML NV-Aktie 10,17 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 376,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der ASML NV-Aktie liegt somit 52,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der ASML NV-Aktie wird bei 710,45 EUR angegeben.

ASML NV ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,96 EUR, nach 4,39 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat ASML NV 6.746,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.986,00 EUR erwirtschaftet worden.

ASML NV dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass ASML NV im Jahr 2023 18,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

