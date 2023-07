ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Donnerstagmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ASML NV. Die Aktionäre schickten das Papier von ASML NV nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 626,40 EUR.

Die ASML NV-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 626,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ASML NV-Aktie bis auf 618,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 648,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ASML NV-Aktien beläuft sich auf 9.803 Stück.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 698,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von 11,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 376,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ASML NV-Aktie ist somit 39,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 755,00 EUR.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 1,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 95,30 Prozent auf 6.902,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.534,00 EUR in den Büchern gestanden.

ASML NV dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 16.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ASML NV-Aktie in Höhe von 19,07 EUR im Jahr 2023 aus.

