ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV gewinnt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ASML NV. Die ASML NV-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 621,30 EUR.

Die ASML NV-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:06 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 621,30 EUR. Der Kurs der ASML NV-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 626,40 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 610,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 10.087 ASML NV-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (698,10 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Der aktuelle Kurs der ASML NV-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 376,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ASML NV-Aktie 39,48 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 764,09 EUR je ASML NV-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ASML NV am 19.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASML NV ein EPS von 3,54 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.431,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.902,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte ASML NV Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von ASML NV.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ASML NV einen Gewinn von 19,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

