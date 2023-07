ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV wird am Montagmittag ausgebremst

ASML NV im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ASML NV. Der ASML NV-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 619,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ASML NV nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:02 Uhr 0,8 Prozent auf 619,80 EUR. Im Tief verlor die ASML NV-Aktie bis auf 618,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 627,90 EUR. Bisher wurden heute 2.311 ASML NV-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 698,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 376,00 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der ASML NV-Aktie liegt somit 64,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 764,09 EUR aus.

ASML NV veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASML NV 3,54 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 6.902,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.431,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die ASML NV-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 16.10.2024 dürfte ASML NV die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 19,28 EUR je ASML NV-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ASML NV-Aktie

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes ASML NV-Investment eingefahren

TSMC-Aktie: Erster Gewinnrückgang seit 2019 - TSMC belastet Chip-Aktien

ASML-Aktie gibt nach: Höhere Ziele nach Margensteigerung