ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ASML NV. Die Aktionäre schickten das Papier von ASML NV nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 620,40 EUR.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 620,40 EUR. Die ASML NV-Aktie gab in der Spitze bis auf 618,90 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 627,90 EUR. Bisher wurden heute 1.152 ASML NV-Aktien gehandelt.

Bei 698,10 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,52 Prozent Plus fehlen der ASML NV-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 376,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ASML NV-Aktie 39,39 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der ASML NV-Aktie wird bei 764,09 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte ASML NV am 19.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 3,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. ASML NV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.902,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.431,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von ASML NV rechnen Experten am 16.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass ASML NV ein EPS in Höhe von 19,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

