ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV tendiert am Mittag schwächer

Das Papier von ASML NV gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 605,10 EUR abwärts. Die ASML NV-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 602,80 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 613,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.094 ASML NV-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 641,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der ASML NV-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 375,80 EUR am 13.10.2022. Mit Abgaben von 61,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 689,70 EUR.

Am 19.10.2022 lud ASML NV zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 4,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 4,39 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.986,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.778,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 13,99 EUR je ASML NV-Aktie.

