ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV reagiert am Donnerstagmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ASML NV. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 784,10 EUR zu.

Die ASML NV-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 784,10 EUR. Die ASML NV-Aktie zog in der Spitze bis auf 791,80 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 776,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.283 ASML NV-Aktien.

Bei 791,80 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ASML NV-Aktie mit einem Kursplus von 0,98 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2023 Kursverluste bis auf 535,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ASML NV-Aktie ist somit 31,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 813,50 EUR.

ASML NV gewährte am 24.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7.237,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.778,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 17.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von ASML NV veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 16.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je ASML NV-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,10 EUR fest.

