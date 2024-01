ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ASML NV. Zuletzt sprang die ASML NV-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 785,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 785,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die ASML NV-Aktie bei 791,80 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 776,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.875 ASML NV-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 791,80 EUR. 0,76 Prozent Plus fehlen der ASML NV-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 535,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ASML NV-Aktie damit 46,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 803,50 EUR.

Am 24.01.2024 lud ASML NV zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.237,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 5.778,00 EUR umgesetzt.

Die ASML NV-Bilanz für Q1 2024 wird am 17.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 16.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,11 EUR je ASML NV-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ASML NV-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen