ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV fällt am Freitagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ASML NV. Die ASML NV-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 793,70 EUR.

Die ASML NV-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 793,70 EUR. In der Spitze fiel die ASML NV-Aktie bis auf 782,00 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 787,90 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 8.264 ASML NV-Aktien den Besitzer.

Bei 816,00 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der ASML NV-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 535,00 EUR am 28.09.2023. Abschläge von 32,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der ASML NV-Aktie wird bei 817,50 EUR angegeben.

ASML NV ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.237,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 6.430,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 17.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 16.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von ASML NV.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,82 EUR je Aktie belaufen.

