ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von ASML NV gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ASML NV-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 790,60 EUR abwärts.

Die ASML NV-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 790,60 EUR. Das Tagestief markierte die ASML NV-Aktie bei 782,00 EUR. Bei 787,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.302 ASML NV-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 816,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der ASML NV-Aktie ist somit 3,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 535,00 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,33 Prozent würde die ASML NV-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die ASML NV-Aktie im Durchschnitt mit 817,50 EUR.

ASML NV ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent auf 7.237,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.430,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von ASML NV veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 16.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,82 EUR je ASML NV-Aktie.

