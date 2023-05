ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von ASML NV legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 664,70 EUR. In der Spitze gewann die ASML NV-Aktie bis auf 671,50 EUR. Bei 658,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.002 ASML NV-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 671,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ASML NV-Aktie liegt somit 1,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 376,00 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 712,27 EUR.

Am 19.04.2023 legte ASML NV die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,96 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 1,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat ASML NV mit einem Umsatz von insgesamt 6.746,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.534,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 90,89 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 19.07.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 17.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von ASML NV.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ASML NV einen Gewinn von 18,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

