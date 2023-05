ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Nachmittag fester

Um 16:06 Uhr stieg die ASML NV-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 675,00 EUR. Der Kurs der ASML NV-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 675,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 658,10 EUR. Zuletzt wechselten 8.794 ASML NV-Aktien den Besitzer.

Bei 675,00 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der ASML NV-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 376,00 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 44,30 Prozent könnte die ASML NV-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 712,27 EUR aus.

ASML NV ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.746,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 90,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.534,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.07.2023 dürfte ASML NV Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 17.07.2024 wird ASML NV schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ASML NV im Jahr 2023 18,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

