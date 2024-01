ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Montagmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Die Aktie von ASML NV zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ASML NV-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 798,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:03 Uhr die ASML NV-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 798,80 EUR. Kurzfristig markierte die ASML NV-Aktie bei 802,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die ASML NV-Aktie bis auf 790,10 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 796,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.513 ASML NV-Aktien.

Bei einem Wert von 816,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,15 Prozent könnte die ASML NV-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 535,00 EUR fiel das Papier am 28.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ASML NV-Aktie damit 49,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 817,50 EUR.

ASML NV ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASML NV ein EPS von 4,60 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.430,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.237,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte ASML NV am 17.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 16.04.2025 dürfte ASML NV die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den ASML NV-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,81 EUR je Aktie.

