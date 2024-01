ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von ASML NV gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das ASML NV-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 801,40 EUR.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 801,40 EUR zu. Die ASML NV-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 806,30 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 796,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.932 ASML NV-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 816,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Gewinne von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2023 bei 535,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 817,50 EUR je ASML NV-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte ASML NV am 24.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ASML NV mit einem Umsatz von insgesamt 7.237,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.430,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,55 Prozent gesteigert.

ASML NV dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 17.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

