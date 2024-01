ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von ASML NV zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ASML NV-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 798,40 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die ASML NV-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 798,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ASML NV-Aktie sogar auf 798,40 EUR. Der Kurs der ASML NV-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 790,10 EUR nach. Mit einem Wert von 796,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der ASML NV-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 965 Stück gehandelt.

Bei 816,00 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 535,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2023). Derzeit notiert die ASML NV-Aktie damit 49,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 817,50 EUR je ASML NV-Aktie an.

ASML NV ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ASML NV 7.237,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.430,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können ASML NV-Anleger Experten zufolge am 16.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,83 EUR je Aktie in den ASML NV-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ASML NV-Aktie

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen

Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus