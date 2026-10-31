ASML NV-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Im letzten Monat wurde die ASML NV-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Werte in diesem Artikel
ASML NV Experten haben ihre Einschätzung der ASML NV-Aktie veröffentlicht.
8 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von ASML NV mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 2.134,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 629,20 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von ASML NV in Höhe von 1.504,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|2.400,00 EUR
|59,49
|27.10.2026
|Bernstein Research
|2.500,00 EUR
|66,14
|19.10.2026
|Deutsche Bank AG
|2.150,00 EUR
|42,88
|16.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|39,55
|15.10.2026
|UBS AG
|2.400,00 EUR
|59,49
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.590,00 EUR
|5,66
|15.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|14.10.2026
|UBS AG
|2.350,00 EUR
|56,17
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.100,00 EUR
|39,55
|14.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.650,00 EUR
|9,65
|14.10.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.100,00 EUR
|39,55
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: ASML