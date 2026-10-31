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ASML NV-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

ASML NV-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Im letzten Monat wurde die ASML NV-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,399.20 EUR -73.80 EUR -5.01 %
Charts | News | Analysen

ASML NV Experten haben ihre Einschätzung der ASML NV-Aktie veröffentlicht.

8 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von ASML NV mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 2.134,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 629,20 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von ASML NV in Höhe von 1.504,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG2.400,00 EUR59,4927.10.2026
Bernstein Research2.500,00 EUR66,1419.10.2026
Deutsche Bank AG2.150,00 EUR42,8816.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.100,00 EUR39,5515.10.2026
UBS AG2.400,00 EUR59,4915.10.2026
Jefferies & Company Inc.1.590,00 EUR5,6615.10.2026
DZ BANK--14.10.2026
UBS AG2.350,00 EUR56,1714.10.2026
JP Morgan Chase & Co.2.100,00 EUR39,5514.10.2026
Jefferies & Company Inc.1.650,00 EUR9,6514.10.2026
RBC Capital Markets--07.10.2026
JP Morgan Chase & Co.2.100,00 EUR39,5507.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ASML

Aktuelle ASML NV Aktie News

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ASML NV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG

Information

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