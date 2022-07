ASML verdient mehr - Umsatzprognose wegen Verzögerungen gesenkt

GO

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne -- Netflix verdient mehr als erwartet -- Uniper-Einigung steht offenbar kurz bevor -- HELLA, ASML, VW, QIAGEN, Volvo Cars im Fokus

FDA empfiehlt Novavax-Impfstoff für Erwachsene. Barry Callebaut rechnet mit beträchtlichen finanziellen Auswirkungen von Salmonellen-Fund. Eddie Murphy übernimmt Hauptrolle in Amazons Weihnachtskomödie. Google will Prototypen von neuer Datenbrille öffentlich in den USA testen. Carrefour trennt sich von Taiwan-Geschäft. Frankfurter Flughafen bereitet sich auf härtestes Wochenende vor.