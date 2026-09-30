ASOS-Aktie: Was Analysten von ASOS erwarten
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8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur ASOS-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der ASOS-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 4,675 GBP für die ASOS-Aktie, was einem Abschlag von 0,40 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 5,070 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|4,50 GBP
|-11,24
|30.09.2026
|RBC Capital Markets
|4,50 GBP
|-11,24
|28.09.2026
|Deutsche Bank AG
|4,50 GBP
|-11,24
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|4,00 GBP
|-21,10
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,70 GBP
|-27,02
|24.09.2026
|Deutsche Bank AG
|4,50 GBP
|-11,24
|24.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|7,50 GBP
|47,93
|24.09.2026
|Barclays Capital
|4,20 GBP
|-17,16
|07.09.2026
Redaktion finanzen.net
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