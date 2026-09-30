DAX 25.199 -0,8%ESt50 6.269 -0,8%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,10 -2,2%Nas 27.017 +0,8%Bitcoin 73.872 +0,1%Euro 1,1330 -0,1%Öl 103,5 +0,9%Gold 4.155 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ASOS-Aktie: Was Analysten von ASOS erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASOS plc
5.70 EUR -0.06 EUR -1.04 %
Charts | News | Analysen

8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur ASOS-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der ASOS-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 4,675 GBP für die ASOS-Aktie, was einem Abschlag von 0,40 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 5,070 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital4,50 GBP-11,2430.09.2026
RBC Capital Markets4,50 GBP-11,2428.09.2026
Deutsche Bank AG4,50 GBP-11,2425.09.2026
RBC Capital Markets4,00 GBP-21,1024.09.2026
JP Morgan Chase & Co.3,70 GBP-27,0224.09.2026
Deutsche Bank AG4,50 GBP-11,2424.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)7,50 GBP47,9324.09.2026
Barclays Capital4,20 GBP-17,1607.09.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ASOS Aktie News

Werbung

ASOS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:31 ASOS Equal Weight Barclays Capital
28.09.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.