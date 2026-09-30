ASOS-Aktie: Was Analysten von ASOS erwarten

30.09.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 4,675 GBP für die ASOS-Aktie, was einem Abschlag von 0,40 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 5,070 GBP gleichkommt.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der ASOS-Aktie.

8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur ASOS -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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