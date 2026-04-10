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ASP Isotopes stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

12.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASP Isotopes Inc Registered Shs
3,70 EUR -0,10 EUR -2,60%
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ASP Isotopes hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,84 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASP Isotopes in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1300 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,110 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,630 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 23,85 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,14 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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