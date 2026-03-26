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Aspex

Delivery Hero-Aktie springt hoch: Prosus erwägt offenbar Anteilsverkauf

27.03.26 16:30 Uhr
Delivery Hero-Aktie springt hoch: Prosus könnte Beteiligung reduzieren | finanzen.net

Delivery Heros größter Aktionär, Prosus, erwägt einem Medienbericht zufolge den Verkauf eines 10-prozentigen Anteils an dem Berliner Lieferkonzern an die Nummer 2 unter den Aktionären, Aspex Management.

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Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

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Laut Bloomberg habe Prosus erste Gespräche mit der in Hongkong ansässigen Aspex über die potenzielle Transaktion geführt, durch die sich der Anteil von Aspex an Delivery Hero auf etwa 19 Prozent von derzeit 9,2 Prozent mehr als verdoppeln würde. Sollte der Deal zustande kommen, würde Aspex Prosus als größten Aktionär beim MDAX-Konzern ablösen. Prosus hält derzeit 26,8 Prozent an Delivery Hero.

Vertreter von Prosus und Aspex lehnten eine Stellungnahme Bloomberg gegenüber ab. Delivery Hero wollte sich Dow Jones Newswires gegenüber nicht zu dem Bericht äußern. Prosus und Aspex waren für eine Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires nicht unmittelbar zu erreichen.

Delivery Hero-Aktien ziehen an - Bericht über Anteilsverkauf von Prosus

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Ein Bericht über einen möglichen Verkauf von Anteilen an Delivery Hero durch Großaktionär Prosus hat die Aktien des Essenslieferdienstes am Freitag spürbar angeschoben. Die Delivery Hero-Aktie springt via XETRA zeitweise 9,12 Prozent auf 17,17 Euro nach oben.

Für einen Sprung zurück über die 21-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den kurzfristigen Trend, reichte das aber nicht. Seit Jahresbeginn stehen immer noch Kursverluste von rund einem Viertel zu Buche.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete vor dem Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Prosus möglicherweise einen rund zehn Prozent großen Delivery-Hero-Anteil an dessen zweitgrößten Aktionär Aspex verkaufen wolle. Aspex würde durch diesen Deal Prosus als größten Aktionär des Essenslieferdienstes ablösen.

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Zuletzt wuchs der Aktionärsdruck auf Delivery Hero, weshalb der Konzern eine strategische Überprüfung eingeleitet hatte. Angeblich soll auch Aspex auf einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen gedrängt haben. Mit einem steigenden Anteil könnte der Druck also weiter wachsen.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Delivery Hero

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14:21Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
02.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

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