Aspire Biopharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Aspire Biopharma gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD gegenüber -48,000 USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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