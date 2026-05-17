Aspire Biopharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Aspire Biopharma gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -48,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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