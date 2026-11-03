ASR Microelectronics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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ASR Microelectronics A lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 CNY gegenüber -0,200 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,36 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 982,3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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