Asselborn sieht Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch

BERLIN (dpa-AFX) - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sieht Waffenlieferungen an die Ukraine trotz der russischen Drohkulisse kritisch. "Ich glaube, dass es wirklich falsch ist, den Leuten klar zu machen, dass dieses militärische Übergewicht, das eben besteht zwischen Russland und der Ukraine, dass man das jetzt mit Waffen ausgleichen kann. Ich glaube, das funktioniert nicht", sagte Asselborn am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Seiner Ansicht nach wolle etwa eine große Mehrheit in der Nato einen Krieg vermeiden - entsprechend dürfe man sich nicht in "Kriegslogik" begeben.

Es sei der richtige Weg, "mit den Werkzeugen der Diplomatie noch mal ganz klar", zu machen, "dass ein Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht akzeptiert wird". Eine Intervention in der Ukraine werde für Russland kein Sieg werden. "Wir werden dann weltweit Jahre wieder zurückgeworfen was die internationale Diplomatie angeht", so Asselborn. "Keiner in der Europäischen Union setzt auf eine militärische Eigenlogik. Wir müssen der Diplomatie eine Schneise frei halten".

Die EU-Außenminister kommen am Montag in Brüssel zu Beratungen zusammen, die angespannte Lage zwischen Russland und der Ukraine soll ebenfalls Thema sein. US-Außenminister Antony Blinken will sich dazu per Video zuschalten./nif/DP/eas