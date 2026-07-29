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Allianz-Aktie legt zu: Konzern stockt Pimco-Beteiligung für Milliardenbetrag auf

Allianz-Aktie legt zu: Konzern stockt Pimco-Beteiligung für Milliardenbetrag auf

Die Allianz greift bei ihrer US-Fondstochter Pimco tiefer in die Tasche - Analysten reagieren begeistert.

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Wie der Versicherungskonzern mitteilte, hat er das Recht zur Kündigung des Pimco-Mitarbeiterbeteiligungsplans ausgeübt und wird ausstehende Anteile (sogenannte "M Units") zurückkaufen. Das kostet den Konzern umgerechnet etwa 1,4 Milliarden Euro.

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Die Allianz hält 90,6 Prozent an Pimco, die restlichen 9,4 Prozent entfallen auf ehemalige und derzeitige Pimco-Mitarbeiter. Die derzeitigen Mitarbeiter können ihre M Units bis nach dem Ende ihres Arbeitsverhältnisses behalten. Ehemalige Mitarbeiter halten 4,4 Prozent an Pimco. Für diese Anteile legt die Allianz nach aktuellen Wechselkursen mindestens 1,4 Milliarden Euro auf den Tisch. Die Allianz wird dementsprechend etwa 95 Prozent an Pimco halten.

Als "freudige Überraschung" bezeichneten die Analysten von Jefferies die Ankündigung. Die M Units bei Pimco sei die einzige verbliebene Beteiligung von Dritten an einem Geschäft, das der Allianz gehört. Der Aufstockung bei Pimco dürfte positiv aufgenommen werden, sei dieser doch einer der qualitativ hochwertigsten Asset Manager der Welt und ein wichtiges Differenzierungsmerkmal der Allianz.

Der Preis scheine attraktiv zu sein, so die Analysten weiter. Ein Preis von 1,4 Milliarden Euro für einen Anteil von 4,4 Prozent impliziere einen Gesamtwert von 31,8 Milliarden für Pimco. Die Analysten bewerten die Gesellschaft mit 35,6 Milliarden Euro.

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Via XETRA steigt die Allianz-Aktie zeitweise um 0,63 Prozent auf 434,20 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.07.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)