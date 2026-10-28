Associated Stone Industries (Katah): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Associated Stone Industries (Katah) veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 INR gegenüber 0,090 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 235,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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