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AST SpaceMobile: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
AST SpaceMobile Inc Cert Deposito Arg Repr 0.06666666 Shs
3,577.50 200.00 5.92 %
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AST SpaceMobile hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 44,00 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -39,860 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 224,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 63,47 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 19,58 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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