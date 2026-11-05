Astera Labs informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

05.11.26 06:35 Uhr

Astera Labs veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,75 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,10 ARS je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Astera Labs 877,25 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 186,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 306,32 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net