DAX23.886 -0,3%Est505.774 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +1,0%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin65.137 +0,4%Euro1,1680 ±0,0%Öl121,1 -0,5%Gold4.618 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien im Fokus
Top News
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-" Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aston Martin: Finanzspritze vom Yew Tree-Konsortium

30.04.26 10:51 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aston Martin
0,46 EUR -0,04 EUR -8,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Q1-Ergebnisse 2026 des Autobauers Aston Martin sind zwar besser als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, von einem Befreiungsschlag kann aber keine Rede sein. Vielmehr ist die Nettoverschuldung des Konzerns weiter gestiegen – gegenüber dem Vorjahresquartal und gegenüber dem Stand zum Jahresende 2025. Ein Konsortium um den ehemaligen CEO Lance Stroll hat jetzt 50 Mio. GBP zugeschossen.
Schon im Vorfeld der Q1-Zahlen kam die Aktie von Aston Martin wieder spürbar unter Druck. Ob dies dem schwierigen Gesamtmarkt oder doch bösen Vorahnungen von Investoren geschuldet war, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Aber wie so oft muss konstatiert werden: Der Chart lügt nicht – oder zumindest eher selten.
Denn das Zahlenwerk von Aston Martin war wenig erbaulich. Zwar gelang ein deutlicher Umsatzanstieg auf 270,4 Mio. GBP (Q1 2025: 233,9 Mio. GBP), die Ergebniskennziffern zeigten sich jedoch erwartungsgemäß tiefrot. Das Nettoergebnis betrug minus 63,0 Mio. GBP (Q1 2025: minus 80 Mio. GBP). Das mag isoliert betrachtet vielleicht noch halbwegs nach richtiger Richtung aussehen, zusammen mit der Verschuldung und [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Nachrichten zu Aston Martin

DatumMeistgelesen

Analysen zu Aston Martin

DatumRatingAnalyst
11.11.2019Aston Martin buyHSBC
08.11.2019Aston Martin HoldJefferies & Company Inc.
23.08.2019Aston Martin NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.07.2019Aston Martin buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.11.2019Aston Martin buyHSBC
24.07.2019Aston Martin buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2019Aston Martin HoldJefferies & Company Inc.
23.08.2019Aston Martin NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aston Martin nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen