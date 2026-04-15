Aston Martin: Finanzspritze vom Yew Tree-Konsortium

Die Q1-Ergebnisse 2026 des Autobauers Aston Martin sind zwar besser als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, von einem Befreiungsschlag kann aber keine Rede sein. Vielmehr ist die Nettoverschuldung des Konzerns weiter gestiegen – gegenüber dem Vorjahresquartal und gegenüber dem Stand zum Jahresende 2025. Ein Konsortium um den ehemaligen CEO Lance Stroll hat jetzt 50 Mio. GBP zugeschossen.

Schon im Vorfeld der Q1-Zahlen kam die Aktie von Aston Martin wieder spürbar unter Druck. Ob dies dem schwierigen Gesamtmarkt oder doch bösen Vorahnungen von Investoren geschuldet war, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Aber wie so oft muss konstatiert werden: Der Chart lügt nicht – oder zumindest eher selten.

Denn das Zahlenwerk von Aston Martin war wenig erbaulich. Zwar gelang ein deutlicher Umsatzanstieg auf 270,4 Mio. GBP (Q1 2025: 233,9 Mio. GBP), die Ergebniskennziffern zeigten sich jedoch erwartungsgemäß tiefrot. Das Nettoergebnis betrug minus 63,0 Mio. GBP (Q1 2025: minus 80 Mio. GBP). Das mag isoliert betrachtet vielleicht noch halbwegs nach richtiger Richtung aussehen, zusammen mit der Verschuldung und [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.